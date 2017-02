Chiara Ferragni professoressa per un giorno: insegnerà ad Harvard

BOSTON – Chiara Ferragni si trasforma in insegnante, per un giorno, ad Harvard. La blogger lo ha annunciato su Instagram e per la seconda volta farà la professoressa nella prestigiosa università.

La Ferragni avrà il compito di spiegare agli studenti di Boston come sia nato il business che gira attorno al suo blog, “The blonde salad”, un affare da milioni di euro. Ma Chiara non è capace di stare ferma e prima e dopo la lezione ad Harvard, fa tappa a New York, per girare un nuovo spot e per prendere parte alla settimana della moda, appuntamento per lei irrinunciabile.

E per salutare la Grande Mela ha scelto una foto d’archivio, dello scorso settembre, in cui indossava un abito griffato, ma letteralmente trasparente.