Claudia Gerini: “Non sono lesbica, basta illazioni”

ROMA – Claudia Gerini, legata da diversi mesi ad Andrea Preti, è stata paparazzata in dolce compagnia dell’amica storica Alessia Barela. E qualcuno ha parlato di un possibile amore omosessuale tra le due. Chiacchiere a cui Claudia Gerini ha risposto così:

“Da tre mesi a questa parte sono stata particolarmente oggetto di continui appostamenti e pedinamenti di paparazzi con conseguenti foto rubate, commenti sulla mia vita privata, illazioni , giudizi. Non ho fiatato. Ma adesso il limite è stato superato. Non posso accettare che un pomeriggio trascorso con un’amica storica venga trasformato nello spunto per attribuirmi un presunto orientamento omosessuale (che tra l’altro non mi appartiene) o vari tradimenti e ora addirittura un ‘nuovo amore con una donna’. Queste illazioni rappresentano l’ultima ingiusta aggressione alla mia persona e alla mia sfera privata e familiare, che non accetto e non posso accettare”.