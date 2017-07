Daniela Martani, l'ex concorrente del Grande Fratello: "Su Facebook mi offrono soldi per..."

ROMA – L’ex concorrente del Grande Fratello Daniela Martani, intervistata da Radio Cusano Campus, confessa: “Su Facebook mi capitano spesso dei feticisti che mi chiedono scarpe o foto dei piedi. Poi ci sono quelli che vogliono fare gli schiavi e mi chiedono di fare la mistress. Vogliono che li porti a spasso con il guinzaglio, che li frusti. Sono anche disposti a pagare per questo. A queste richieste non rispondo, non bisogna dare adito a questa gente. Dicono chiaramente che vorrebbero fare i miei schiavi. Poi c’è gente chi millanta di avere una carta di credito piena e che promette di comprarmi qualsiasi cosa. Non rispondo mai a queste persone”.

Daniela Martani, poi, ha attaccato Fedez: “Lo ritenevo un artista di un certo livello. E’ stato condizionato dalla presenza della persona con cui si è messo, che vive come altre persone con il logo anche sul culo. Certe persone se non sono marchiate si sentono male. Ci vuole un minimo di eticità anche in un certo lavoro. Lui ha scritto una canzone in cui si è scagliato contro le pellicce, ha partecipato ha una manifestazione contro le pellicce e poi si fa la foto col pellicciotto? E la Ferragni poi pubblicizza sempre le pellicce. Sui suoi canali social ha anche le mutande di pellicce vive”.