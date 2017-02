Diletta Leotta a Sanremo contro il Cyberbullismo. Balivo: “Non parlare con quel vestito”

SANREMO – Diletta Leotta, ospite al Festival di Sanremo, ha parlato delle foto private diffuse in rete qualche mese fa, che l’hanno costretta a denunciare la violazione della privacy alla polizia postale.

Carlo Conti subito le chiede com’è nata la sua passione per il calcio e lei non ha esitato un attimo nel rispondere:

“È nata in famiglia perché ho un papà e un fratello tifosissimi, che non si perdono mai una partita. Sono sempre stata a contatto con tifosi appassionati, che mi hanno coinvolta in questo mondo”.