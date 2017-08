ROMA – Diletta Leotta ha scelto la Sardegna per trascorrere le sue vacanze estive e, tra un tuffo al mare e un allenamento al tramonto, la presentatrice di Sky Calcio non perde l’occasione per mostrare ai fan le foto dei suoi look.

Ieri, giovedì 3 agosto, ha fatto sognare i suoi followers con uno scatto che la ritrae in riva al mare, in Costa Smeralda, con un abito tutto pizzo e trasparenze. Diletta Leotta ha fatto ovviamente il pieno di like raggiungendo 130mila reazioni positive in pochissime ore.