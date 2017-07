Isoardi bacia un altro, e Salvini? Sul web: “Signorini ha chiesto il permesso a Berlusconi?”

ROMA – Sui sospetti, il web, è fortissimo. E così ecco che sulla foto-bomba di Chi che ritrae Elisa Isoardi baciare un altro uomo a Ibiza, la domanda sui social viene quasi spontanea: la foto e il gossip è stato fatto uscire a regola d’arte? Quello che sembra in tutto e per tutto un tradimento: fino a pochi giorni fa, infatti, la conduttrice su Instagram palesava tutto il suo amore per il leader della Lega Nord Matteo Salvini. Ma tant’è, quelle foto-bomba sono state pubblicate in prima pagina su Chi, il rotocalco diretto da Alfonso Signorini. Un settimanale Mondadori, ovvero della famiglia Berlusconi. Ed è cosa nota, i rapporti politici tra Silvio e Matteo non sono certo ai massimi termini.

Scoop commissionato da Berlusconi? No, non è il caso. Il sospetto che si respira online – in una discreta pioggia di tweet – è più blando: in molti, infatti, si chiedono se per caso Berlusconi ha dato il suo “ok” alla pubblicazione. Le foto sono scottanti, ed insomma è plausibile ipotizzare che Signorini abbia chiesto una sorta di via libera.