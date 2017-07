Elisa Isoardi e Matteo Salvini: il selfie al concerto di Vasco era una prova d'amore. Ma non è bastata...

ROMA – I baci a Ibiza della Isoardi al Matteo “sbagliato”, l’avvocato romano Placidi, potrebbero essere tutta colpa di malintesi e reazioni impulsive. A svelare i possibili retroscena sul gossip dell’Estate è il ben informato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. A quanto pare la bella conduttrice sarebbe volata alle Baleari per scappare da un fidanzato che la trascurava e poi quella cattiva consigliera della rabbia l’avrebbe spinta tra le braccia consolatorie di un vecchio amico.

A incrinare il rapporto tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, sarebbe stata la distanza di lui. Lei, dopo due anni di relazione, chiedeva di più: maggiori apparizioni in pubblico, conferme ufficiali, gesti eclatanti. L’unica a parlarne era stata sempre e soltanto lei. Mentre il leader della Lega Nord, complice anche il suo ruolo politico e la legittima necessità di salvaguardare i figli avuti da precedenti unioni, si era sempre mostrato poco coinvolto e un po’ troppo prudente.

La prova d’amore era dunque arrivata con il primo selfie di coppia al concerto di Vasco Rossi, che Salvini ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Ma non è bastato, anche perché contestualmente sono arrivate anche le voci di possibili scappatelle da parte di lui. Vedi gli scatti in compagnia della modella marocchina dalle curve mozzafiato, Ahlam El Brinis.

Scrive Dandolo:

E così un selfie postato per tranquillizzare è diventato un contentino che non poteva saziare la fame di conferme della Isoardi. Che pochi giorni dopo ha fatto la valigia ed è partita per Ibiza.

Sull’isola la rabbia e la delusione di Elisa sono cresciute, fino a farle fare un colpo di testa. Sul quale circolano due versioni. La prima descrive una giovane donna delusa dal fidanzato, che ha ceduto alle lusinghe di un vecchio amico “piacione”, dimenticando che a luglio l’aeroporto di Ibiza è presidiato da paparazzi a caccia di vip.

Nella seconda ipotesi, più maliziosa, la Isoardi avrebbe voluto dare una bella lezione a Salvini e con la complicità dell’amico avrebbe messo in scena un plateale tradimento.