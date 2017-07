Elisa Isoardi, insospettabile fuorionda di Renzi: “Salvini ha tutta la mia solidarietà”

ROMA – “Matteo Salvini ha tutta la mia solidarietà, sono cose private dai…”. L’insospettabile fuorionda è di Matteo Renzi ospite di Enrico Mentana negli studi di La7 per la registrazione di Bersaglio Mobile. Nei minuti che precedono l’inizio del programma l’ex premier non ha potuto fare a meno di commentare il gossip del momento, mostrando però una inusitata compassione per l’avversario politico.

La vicenda riguarda Elisa Isoardi, compagna del leader della Lega Matteo Salvini, paparazzata dal settimanale Chi mentre bacia un altro a Ibiza. Quegli scatti, neanche a dirlo, hanno fatto il giro del web scatenando l’ironia della rete con tanto di meme e sfottò, alcuni piuttosto volgari. Impazza pure un post fake del profilo di Salvini che posta Bocca di Rosa di De André. Tra i meme più gettonati quelli con le celebri felpe care al leader del Carroccio, taroccate per l’occasione con immagini di animali per così dire “allegorici”, come cervi e antilopi.

“Era solo un bacetto e quello è un vecchio amico g*y“, si è difesa lei su Instagram. I suoi follower però a quanto pare non le hanno creduto, subissandola di commenti molto duri. Su consiglio di Matteo Renzi restituiamo quindi la questione alla sua propria dimensione, il privato.