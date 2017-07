Elisa Isoardi, Matteo Salvini e quel post 2 giorni prima lo scoop di Chi

ROMA – Due giorni prima dello scoop di Chi che ha beccato Elisa Isoardi amoreggiare con un avvocato romano a Ibiza, Matteo Salvini ha pubblicato su Facebook il link di una canzone di Fabrizio De Andrè, “Se ti tagliassero a pezzetti”, un brano amaro sulla delusione d’amore, sul dolore e anche un pizzico di vendetta. “Da ascoltare a occhi chiusi. Buona settimana”, ha scritto il leader della Lega Nord.

Circostanza casuale oppure Matteo Salvini sapeva già che Elisa Isoardi si vedeva con un altro? “Era solo un bacetto e quello è un vecchio amico g*y”, ha scritto la Isoardi su Instagram. I suoi follower però a quanto pare non le credono e scrivono commenti molto duri. Che la crisi fosse iniziata già da tempo? A scriverlo è Il Secolo XIX:

“(…)Anche se di privato, in una coppia che più mediatica non si può – lui leader politico, lei volto di punta su Rai1 – è sempre difficile parlare. Specie in caso di rottura. Perdipiù clamorosa. Con lei paparazzata con un altro, a Ibiza”.