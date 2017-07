Elisa Isoardi, Matteo Salvini si consola con la modella marocchina

MILANO – Se Elisa Isoardi bacia altri uomini a Ibiza, Matteo Salvini non se ne sta certo a guardare. Dopo le foto del settimanale Chi che avevano paparazzato la bella conduttrice a Ibiza tra le braccia di “vecchio amico g*y” (parole sue), il leader della Lega Nord sarebbe a sua volta stato immortalato in compagnia di un’altra. Lei è Ahlam El Brinis, modella marocchina dalle curve mozzafiato, con la quale era già stato pizzicato un mese prima.

Tempismo perfetto se si prova a fare due conti con quanto rivelato da Vittorio Feltri ai microfoni della Zanzara, su Radio24

“Salvini? Ha lasciato la Isoardi un mese e mezzo fa. Cosa vuoi che gliene freghi. L’ha lasciata e quindi se ne strafrega. Se uno è stupido, si infastidisce. L’ha lasciata un mese e mezzo fa, so che l’ha abbandonata. Allora è normale che lei si consoli con un altro. Perché l’ha abbandonata? Non lo so e non me ne frega niente. L’aveva lasciata un mese e mezzo fa, trovo normale che se ne sbatta i coglioni”

La telenovela dunque potrebbe essere cominciata già allora e molto prima che il settimanale Chi arrivasse in edicola e scoppiasse lo scandalo Isoardi. Che non ci sia proprio Ahlam El Brinis dietro la rottura? Il quotidiano Il Tempo intanto titola sarcastico: “Pace Lega-Islam: addio Isoardi, un’odalisca per Salvini”.

Ahlam El Brinis, nata a Padova, ha 21 anni. Segni particolari magrissima: è alta 1,75 e pesa di 50 chili. Conosciuta dal 2015, da quando ha partecipato a Miss Italia, è da sempre nel mirino di critiche e minacce da parte di esponenti della comunità musulmana per la sua attività di modella e per le foto osé. Lei se n’è fatta una ragione: “Non mi interessa – dichiarava al concorso – ho l’appoggio della mia famiglia e questo mi basta”