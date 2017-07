Elisa Isoardi, Matteo Salvini una settimana prima: "Vi siete alzati inc...? Forse anche io"

MILANO – “Vi siete alzati incazzati? Forze anch’io…Ma non ne vale la pena”. Così scriveva profetico Matteo Salvini, circa una settimana fa sulla sua pagina Facebook. Prima cioè che il settimanale Chi arrivasse in edicola e scoppiasse lo scandalo Isoardi.

La vicenda riguarda Elisa Isoardi, compagna del leader della Lega Nord, paparazzata mentre bacia un altro a Ibiza. Quegli scatti, neanche a dirlo, hanno fatto il giro del web scatenando l’ironia della rete con tanto di meme e sfottò, alcuni piuttosto volgari. Impazza pure un post fake del profilo di Salvini che posta Bocca di Rosa di De André. Tra i meme più gettonati quelli con le celebri felpe care al leader del Carroccio, taroccate per l’occasione con immagini di animali per così dire “allegorici”, come cervi e antilopi.

“Era solo un bacetto e quello è un vecchio amico g*y”, si difenderà poi lei su Instagram. Ma già diversi giorni prima Salvini presagiva la bufera. Questo il misterioso post di Salvini: “Vi siete alzati incazzati? Forse anch’io…Ma non ne vale la pena, i giorni sono troppo brevi per regalarli alla rabbia! Buon venerdì Amici”.