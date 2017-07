ROMA – Elisa Isoardi paparazzata mentre bacia un altro ad Ibiza. La conduttrice Rai che sta con Matteo Salvini prova a spiegare quello che è accaduto su Instagram: “Era solo un bacetto e quello è un vecchio amico g*y”.

I suoi follower però, a quanto pare non le credono e scrivono commenti molto duri. Che la crisi fosse iniziata già da tempo? A scriverlo è Il Secolo XIX

“(…)Anche se di privato, in una coppia che più mediatica non si può – lui leader politico, lei volto di punta su Rai1 – è sempre difficile parlare. Specie in caso di rottura. Perdipiù clamorosa. Con lei paparazzata con un altro, a Ibiza”.

“Anche se tra la miriade di tweet a corollario della notizia, il cinguettio di Luca Bizzarri ammonisce: occhio al karma, che son cose che possono capitare a tutti. E ci mancherebbe. Non sono nè i primi, nè tantomeno gli ultimi. Figurarsi. Ma il polverone è inevitabile. Così come i meme e i tweet di sfottò”.

“Oggi, lui su Instagram si fa fotografare sorridente a Todi, col capello cortissimo: segno di altri tagli? Lei, tace. La foto è la stessa di quattro giorni fa, con lei che si strugge per qualcuno che le manca e che dice di amare. I commenti, però… Micidiali. Alcuni davvero volgarissimi e maleducati. Una vera violenza”.

“Tuttavia, per restare più sul leggero, fanpage.it rispolvera un post by Isoardi del 4 giugno, poi sparito da Instagram. Ma eloquentissimo: in un angolo il viso di lui e la frase vergata a mano “L’amore che non si dimostra, non esiste”. Segno che (forse) la crisi parte da lontano. Con lui impegnatissimo a far politica e a vincere le elezioni e lei, più giovane – e senza figli – che vuole più attenzioni e più tempo insieme. Fino al crac. Che segue di pochi giorni il concerto di Vasco: la coppia ci era andata insieme, come dimostra lo scatto di Salvini di solito riservatissimo sul privato”.

“Magari, era l’ultima tappa insieme da ricordare, a chiusura di una storia di oltre due anni, iniziata in uno studio Rai. Lei conduttrice, nemmeno conosciutissima, lui ospite”.