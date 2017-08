NAPOLI – Vacanze in Italia per la bella Elisabetta Canalis. La soubrette sarda, da anni ormai residente a Los Angeles, negli Stati Uniti, ha scelto la costiera amalfitana per alcuni giorni di relax. E su Instagram non ha esitato a dimostrare il suo amore per la Campania, con parole di vero apprezzamento.

Elisabetta Canalis ha reso partecipi i suoi follower con foto e video postate sui social da Positano, con tanto di didascalia “Questo posto non ha rivali”.

La ex velina di Striscia la notizia, oggi mamma di una bambina avuta dal marito chirurgo plastico, si è fatta immortalare sulla spiaggia, di fianco ad un bicchiere di prosecco ghiacciato, con indosso un costume intero come da ultime tendenze di moda.

E nel suo post lascia un commento che dimostra quanto ancora la bella Eli ami la sua Italia, nonostante da tempo ormai l’abbia lasciata per la California.