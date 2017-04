Elisabetta Gregoraci e quella frase su Instagram: Briatore l’ha lasciata?

ROMA – Le voci sulla rottura tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si fanno sempre più insistenti, tanto che le foto di mister Billionaire, dal profilo Instagram della showgirl, sono sparite da tempo. E ora, l’ultima conferma arriva da un messaggio pubblicato dalla Gregoraci sul social: “Tutto lì, nel cuore. Tutto ciò che non sono più riuscita a stringere tra le mani, perché ho perso, perché non c’è più. Tutto lì, nel cuore dove nessuno me lo potrà strappare”.

Frasi malinconiche. Frasi che sembrano confermare la rottura e infittiscono il giallo: ma cosa è successo? E se fosse stato proprio Briatore a Scaricarla? Il profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci pullula di selfie e foto insieme al figlio, mentre di Briatore non c’è più traccia. Solo un caso? Questo si chiedono i fan e gli appassionati di gossip. D’altronde lui è impegnatissimo a lavoro, con l’ultima apparizione televisiva a Cartabianca dove parlando dei giovani e del lavoro ha rilasciato la dichiarazione che ha fatto infuriare non pochi. “Non capisco come si fa a vivere con 1300 euro al mese”, ha detto Briatore scatenando ilarità e reazioni non proprio pacifiche sui social.

Intanto lei continua il suo lavoro a Made in Sud, ma a guardare il profilo quello di Elisabetta sembrerebbe quello di una mamma single. Se una crisi tra i due c’è, potrebbe essere anche solo passeggera. La coppia al momento non conferma né smentisce, ma le voci in rete si fanno sempre più insistenti.