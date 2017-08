MILANO – Emilio Fede attacca il suo amico Lele Mora, un tempo organizzatore insieme a lui di cene eleganti per Silvio Berlusconi: “Vede la Madonna e Padre Pio, io l’unica apparizione che ho avuto è stata Rubi, che mi ha rovinato la vita”, si è sfogato l’ex direttore del Tg4 ai microfoni di ECG, il programma di Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano.

Fede ha contestato le varie svolte mistiche di personaggi popolari come Mora e Paolo Brosio:

“Sarò diventato io miope o strabico. Paolo Brosio vede la Madonna, Lele Mora vede la Madonna e Padre Pio, io l’unica apparizione che ho avuto è stata Rubi, che mi ha rovinato la vita. E non era neanche bella. Alle apparizioni non ci credo, basta cazzate, basta prendere in giro la gente. Che Brosio veda ogni tanto la Madonna sono affari suoi, che Lele Mora veda Padre Pio pure. Adesso uno si sveglia e vede i Santi, allora io domani mi sveglio e dico di aver visto San Pietro, poi ci faccio una conferenza stampa”.