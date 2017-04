ROMA – “Mi ha insegnato a vivere, ad essere felice, a credere nei sogni. A piangere quando era necessario, a correre quando ne avevo la forza”. Inizia cosi il post su Facebook in cui Eva Grimaldi, da poco tornata dall’Honduras dove aveva partecipato all’Isola dei Famosi, annuncia il gravissimo lutto che l’ha colpita: la morte della madre.

“Ha aspettato che tornassi dal viaggio per intraprenderne uno lei – scrive la Grimaldi – Ha atteso, nella sua immensa bontà e gentilezza, che ogni cosa tornasse in ordine. Mi ha abbracciata, per l’ultima volta, e poi, con delicatezza, è partita. Mamma, grazie di cuore. Mamma, buon viaggio”.