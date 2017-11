ROMA – Fabio Fulco sta vivendo un periodo davvero difficile dopo la fine della storia con Cristina Chiabotto, con cui è stato legato per dodici anni.

Intervistato dal settimanale di gossip Novella 2000, l’attore e modella napoletano ha spiegato: “Sto vivendo un momento non sereno. Ma credo che arriverà quel che merito”.

Per lui è stata molto dura la rottura della lunga storia con la ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Eppure continua a credere nell’amore: “Se mi innamoro do tutto me stesso. Se litigo, chiudo… Per sempre. La cosa più bella per me è invecchiare con la stessa persona. E’ l’unica cosa per la quale vale la pena sognare”.

Dopo la fine della relazione Fulco è andato a fare un viaggio lontano, anche per staccarsi da tutti i media e i social che rilanciavano la notizia della rottura:

“Sono tornato da un viaggio bellissimo in Cina, tra Pechino e Shanghai. Ho scelto di andare in Oriente perché era una tappa che mi mancava. E sono partito da solo. Questo era il momento giusto per staccare da certe situazioni. Per far perdere le mie tracce. Sono stato dieci giorni lontano dal mondo: non funzionava internet, non ho avuto accesso a Whatsapp o Google. E forse è stato un bene”.

Tornato dal viaggio, pare avere le idee molto chiare: