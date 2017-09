ROMA – Forse i suoi tweet erano davvero troppo. Insulti alla Boldrioni e alla Kyenge e a tutto il mondo islamico. Insulti talmente pesanti che hanno portato Twitter a bloccargli il profilo. Stiamo parlando di Fabrizio Bracconeri, attore ex ragazzo della terza C. Ma Bracconeri, che milita in CasaPound e in Noi con Salvini, in realtà c’entra poco. L’account che insulta tutti pesantemente infatti altro non è che un troll e non il vero account di Bracconeri. L’attore chiede che venga subito bloccato per sempre.

Il troll, creato da uno studente, ha scritto in un primo momento “Non mi viene in mente il nome della buzzicona muslim che era ministro”. Dopo ha cinguettato di nuovo attaccando direttamente Kyenge: “Ti ho trovata @ckyenge non dici niente dei tuoi fratelli merde muslim? Sei abituata, conosci i vostri usi con capre, no? Fate schifo!! Viaaa”.