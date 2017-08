IBIZA – L’attaccante del Sassuolo Alessandro Matri è volato fra le braccia della fidanzata, Federica Nargi, alle Baleari, dove hanno trascorso gran parte delle vacanze. Senza la piccola Sofia, a la coppia si è regalata una gita in barca, dove non sono mancati i momenti di passione sotto l’obbiettivo dei paparazzi di “Chi”.

Matri che, intanto, continua a essere corteggiato dal Parma. Il Parma ha offerto al classe ’84 un triennale da 900mila euro per tre anni, ma non ha intenzione di pagare nulla per quanto riguarda il cartellino, di proprietà del Sassuolo fino al prossimo giugno. Matri attualmente percepisce 1 milione e 100mila euro fino a giugno e il Parma ha chiesto addirittura ai neroverdi di contribuire al pagamento di parte dello stipendio per il primo anno. Ma l’accordo è ancora lontano.