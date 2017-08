ROMA – Federica Pellegrini con Gabriele Detti? Il settimanale Spy, nel numero in edicola da sabato 19 agosto, svela in esclusiva i nuovi sviluppi della vita sentimentale della nuotatrice italiana. Single dopo la recente rottura con Filippo Magnini, la nuotatrice ha rafforzato il rapporto con il giovane collega Gabriele Detti. Lui è il “bello che avanza” del nuoto italiano: 22enne livornese, campione mondiale in carica degli 800 metri stile libero e single da non molto, dopo la fine della storia con la collega Stefania Pirozzi. I due trascorrono lunghe serate insieme e sui social non si contano più i loro “mi piace” sulle rispettive foto.

La campionessa, di fatto single, si sta godendo la sua famiglia in Puglia. Tra Vieste e Peschici la nuotatrice posta scatti in cui sorride serena tra le persone che più ama e che sanno darle la giusta carica.