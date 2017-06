Fedez e Chiara Ferragni, matrimonio a rischio. Lei intanto vola a Los Angeles

ROMA – L’amore tra Fedez e Chiara Ferragni è solo una operazione di marketing? I siti specializzati scrivono che il matrimonio tra i due potrebbe saltare perché da fidanzati, Fedez e Chiara Ferragni, valgono molto di più sui social.

La proposta di matrimonio del cantautore italiano al concerto dell’Arena di Verona ha commosso il web. Ma per ora non trapelano dettagli dai social e la data ancora non è stata ufficializzata. Nel frattempo Chiara Ferragni è tornata a Los Angeles mentre Fedez è in Italia.