Fiorella Mannoia: carta di credito clonata, conto svuotato. Ma la banca non rimborsa

ROMA – Fiorella Mannoia vittima di hacker: conto corrente svuotato e carta di credito clonata ma…nessun rimborso dalla banca. E’ la stessa cantante a raccontare sui social network quanto le è accaduto:

Racconto un fatto capitato a me.

Un anno fa apro un conto sulla banca ING DIRECT ( conto Arancio) per gli acquisti on line della tournée. Il conto è intestato a un mio collaboratore.

Un giorno ci scrive la banca avvertendoci che avevano riscontrato movimenti che lasciavano sospettare una clonazione della carta di credito. Risaliamo e scopriamo che vi erano centinais di acquisti ( tutte piccole e medie cifre) fino a un ammontare di 7000 euro. Chiamiamo la banca, presentiamo tutto quello che ci era stato richiesto. Insomma morale della favola, ci hanno risposto dopo 4 mesi di telefonate di sollecito, che non ci avrebbero rimborsato perchè secondo loro non era possibile che i truffatori fossero riusciti a impossessarsi di tutti i dati. In sostanza insinuando il sospetto che non fosse vero. Le banche dovrebbero servire a custodire i nostri soldi in maniera sicura. Forse a volte sarebbe meglio rispolverare il vecchio materasso.

Tutto questo per dirvi: state attenti.