Fiorella Mannoia, il suo fidanzato è Carlo Di Francesco, prof di Amici: ha 26 anni in meno

ROMA – Fiorella Mannoia, protagonista al Festival di Sanremo, svela chi è il suo compagno. Lo fa in una intervista a Vanity Fair, dove racconta che la sua storia va avanti da ormai dieci anni. E’ Carlo Di Francesco il suo compagno, oltre che suo produttore e arrangiatore, nonché professore della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, 26 anni più giovane della compagna 62enne.

“L’amore c’è ancora”, ha confidato. “Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”.

“Forse, ora che ci penso, gli uomini con cui sono stata non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella, no – così la cantate raccontava la sua storia al Corriere della Sera nel 2015 -. Forse da dieci anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda”, ha detto. “Ho avuto storie molto lunghe… passati i primi tempi di passione, si traducono in quotidianità” ha proseguito circa il matrimonio e la maternità che nella sua vita non sono mai arrivati, ma senza per questo lasciare rimpianti.

“Se il desiderio cambia dopo i 60 anni? Le forze non sono più le stesse. Ma l’importante è non straziarsene”, ha proseguito lasciandosi andare a qualche confidenza. “Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”.