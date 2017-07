Francesca Barra e Claudio Santamaria, Novella 2000: inseparabili a Matera. E non solo

MATERA – Francesca Barra e Claudio Santamaria inseparabili a Matera. E non solo. La giornalista e conduttrice e l’attore hanno partecipato insieme ai festeggiamenti per il santo patrono di Matera, lo scorso 2 luglio. Hanno seguito i “tre giri tradizionali” del Carro trionfale in onore di Maria Santissima della Bruna e sono stati molto fotografati.

Entrambi hanno legami con la Basilicata: Francesca Barra è nata a Policoro, in provincia di Matera, mentre la madre di Santamaria è di Senise, a circa quaranta chilometri da Policoro.

Ma non è stata solo Matera a vedere i due affiatati. Come scrive Carlo Mondonico su Novella 2000, infatti,

La giornalista e l’attore si sono infatti rivisti a Roma martedì 11 luglio, sulla terrazza dell’Hotel Roma per il compleanno di Marco Agnoletti, il nuovo responsabile della comunicazione di Matteo Renzi. In quella splendida cornice, dove c’erano proprio tutti quelli che contano, la coppia di amici è stata la più osservata e la più chiacchierata. Francesca e Claudio sono stati per tutta la sera vicini, e c’è chi giura che si tenessero per mano, tra gli sguardi dei presenti. E così, per una sera, la Barra è stata la più invidiata, come Cenerentola al ballo, soprattutto per come veniva riempita di attenzioni da Santamaria. Lui è uno degli attori più interessanti del cinema italiano, ma anche uno degli uomini più affascinanti, che con le donne ha sempre avuto successo.