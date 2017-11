ROMA – Francesco Monte non ha ancora dimenticato Cecilia Rodriguez. E l’ex tronista, intervistato dal settimanale Oggi, dichiara ancora il suo amore per la sorella di Belen: “Siamo stati insieme quasi cinque anni e non nascondo che amo ancora Cecilia”.

E proprio con la stessa Belen dichiara di avere un ottimo rapporto: “Purtroppo io e Belen abbiamo dovuto vivere insieme questa situazione. Mi è stata molto vicina. Ma ci tengo a dire che conservo un buon rapporto con tutta la famiglia di Cecilia”.

Poi sulle voci di una crisi con Cecilia prima del Grande Fratello Vip, Francesco Monte risponde sicuro: “Bugie. Con Cecilia negli ultimi due anni e mezzo avevamo raggiunto un equilibrio tale che avevamo iniziato già a parlare di matrimonio e di figli”. Infine una bordata al rivale Ignazio Moser: “Io sono di un’altra pasta. Non mi sarei mai comportato come lui… Non sono una persona che cerca visibilità a tutti i costi. Sono stato quattro anni fuori dal piccolo schermo e non mi sono certo inventato storie o gossip per finirci dentro”.