Francesco Renga e Diana Poloni, baci in piscina. Le foto di Chi

ROMA – Dopo Ambra Angiolini uscita allo scoperto con Massimiliano Allegri, Francesco Renga, ex marito dell’attrice, si fa vedere a Roma insieme alla sua compagna Diana Poloni, la stessa con la quale era stato fotografato proprio a pochi mesi dalla separazione da Ambra Angiolini.

In alcune foto pubblicate dal settimanale di gossip Chi si vedono Renga e la compagna mentre si abbracciano e baciano a bordo piscina. Renga ha trascorso alcuni giorni di vacanza insieme ai figli Jolanda e Leonardo ad Alghero, poi è ripartito per la capitale dove ad attenderlo c’era Diana Poloni.

Ma il relax per il cantante durerà ancora poco: fra poco, infatti, Renga tornerà a cantare per il tour “Scriverò il tuo nome”, che lo terrà impegnato fino a fine agosto.

Di Diana Poloni, che ormai fa coppia fissa con Renga da oltre un anno, si sa in realtà poco: bionda, poco più che quarantenne, la donna sarebbe da tempo amica del cantante.

Con Diana, scrive il sito Sky Mag,

il cantante sarebbe diventato un vero romantico. Tanto che non riuscirebbe a starle lontano. E, incurante dei paparazzi, la bacerebbe e la abbraccerebbe in continuazione. Il loro rapporto – raccontano gli amici – è cresciuto piano piano. Diventando da solida amicizia a giovane amore, fino a consolidarsi in una relazione solida. Chissà che, come per Francesco Renga, anche per la sua ex moglie Ambra Angolini non sia questa l’ora di una nuova stabilità. Magari proprio al fianco di Massimiliano Allegri…