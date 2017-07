ROMA – Paura per Gemma Galgani, una delle protagoniste più famose del trono Over di Uomini e donne. La malcapitata Gemma infatti è stata minacciata di morte e a rivelarlo è Spy, il magazine nato da un’idea di Alfonso Signorini e dove la Galgani ha una sua rubrica del cuore.

A spiegare cosa accaduto è il sito Leggo, che cita proprio il neonato magazine di Signorini e spiega che la povera Gemma Galgani è stata minacciata di morte e non è chiaro se si tratti di un macabro scherzo o di una seria minaccia:

“Secondo la ricostruzione qualche giorno fa è arrivata nella casa di Torino una corona funebre che ha impaurito molto la Dama della tv. Si tratta di uno scherzo o di un gesto di un folle? Questo non è dato saperlo, ma l’ex di Giorgio Mainetti è scoppiata in un fiume di lacrime e ha deciso, per ora, di non rilasciare dichiarazioni”.