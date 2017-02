George Clooney e Amal Alamuddin “aspettano un maschio e una femmina”

NEW YORK – George Clooney e Amal sono in dolce attesa di due gemelli, un maschio e una femmina. Il sito Tmz, specializzato nel gossip di Hollywood, rilancia l’indiscrezione ormai in circolazione da alcune settimane, anche se non c’è nessuna conferma ufficiale per da parte della coppia.

Per George Clooney si tratta di una netta inversione di marcia: dopo essere stato per anni lo scapolo d’oro di Hollywood, Clooney ha ceduto al fascino di Amal, e ora sembra addirittura allargare la sua famiglia. Solo quasi due anni fa l’attore aveva detto che un figlio ”non era la priorità”. Poi però si era corretto e secondo indiscrezioni mai confermate la coppia aveva avviato le procedure per l’inseminazione artificiale.

I rumors sulla gravidanza di Amal sono inizialmente trapelati in gennaio con il quotidiano libanese The Daily Star, che aveva citato fonti vicine alla famiglia di Amal. L’avvocatessa, impegnata sul fronte dei diritti umani, è nata a Beirut. E le recenti apparizioni di Amal, prima a Londra per un evento Netflix e poi a Barcellona, sembravano averlo confermato: le foto di Amal la ritraevano con la ‘pancetta’, mascherata dall’abito ma difficile da non notare su una figura snella come quella di Amal.

La coppia Clooney da anni fa sognare Hollywood e non solo. Il suo fascino ha spinto alcuni a ipotizzare anche una loro scalata alla Casa Bianca, visto il loro impegno sul fronte sociale e politico. Clooney è una delle star di Hollywood che si è schierata con Hillary Clinton, definendola una candidata fantastica. Amal poco dopo l’esito delle elezioni aveva criticato le politiche del presidente Donald Trump che, a suo avviso, mettono in pericolo i musulmani americani negli Stati Uniti e nel mondo.