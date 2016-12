Geppi Cucciari scatenata ad House Party. Il monologo e quelle frecciatine all'ex marito...

ROMA – Luca Bonaccorsi ha accusato l’ex moglie Geppi Cucciari di averlo torturato. E così durante la puntata di House Party del 21 dicembre la comica si prende la sua rivincita, lanciando all’ex marito e giornalista delle frecciatine evidenti.

Ospite della puntata è l’attore Luca Argentero e per Geppi è impossibile non far partire il confronto. Tra i due Luca, nel monologo di Geppi, c’è più di qualche differenza: “Quest’uomo parla, non è solo bello, ma parla”. Ma soprattutto, e qui Bonaccorsi non potrà non sentirsi tirato in causa, “Parla quando deve“.

Anna Rossi sul quotidiano Il Giornale riporta così l’ultimo capitolo del complicato divorzio tra la comica Geppi Cucciari e il giornalista Luca Bonaccorsi. I due sono stati sposati per 4 anni e mezzo, fino a quando la relazione non è naufraga. Dopo mesi di silenzio, nelle ultime settimane Bonaccorsi ha accusato la ex moglie di tortura e lei ha replicato durante il suo monologo nella trasmissione House Party: