ROMA – “Non amo più Francesco Monte”. Cecilia Rodriguez, concorrente eliminata dal Grande Fratello Vip la sera del 20 novembre, ribadisce di non essere più innamorata del suo ex fidanzato, quello lasciato in diretta dalla casa per vivere il suo flirt col concorrente Ignazio Moser.

Dopo essere stata eliminata dalla casa del reality show, Ilary Blasi ha punzecchiato la sorellina di Belen Rodriguez per capire cosa abbia intenzione di fare con Ignazio e la loro love story, ma soprattutto se incontrerà Francesco Monte per chiarirsi con lui di persona. Il sito TvZap riporta le parole di Cecilia:

“Sono innamorata di Ignazio o forse no, non è neanche il mio fidanzato”. “Non è che ci stai un po’ ripensando?”, incalza la conduttrice, ma lei giustifica quelle parole dicendosi semplicemente dubbiosa di Ignazio, che una volta uscito dalla casa torni alla propria vita. Insomma la normale ansia di chi sa che il proprio amore deve superare ancora la prova della vita reale dopo l’idillio tra le mura del GF. Signorini poi le ricorda che l’ex Francesco Monte si dice pronto a perdonarla e a questo punto lei manda un messaggio categorico: “Sono convinta, non lo amo più. Mi ha salvato la vita in tante situazioni, mi ha messo al primo posto, prima di lui. Ha smesso di vivere per badare a me e questo lo ha fatto negli ultimi 4 anni, anche per questo gli ho detto di fare la propria strada”.

E a Ilary che le chiede se nell’armadio della casa ci sia o meno stato un rapporto orale con Ignazio, Cecilia continua a smentire: