ROMA – Sorridenti e affiatati nelle foto scattate dai paparazzi, i due sembrano una vera e propria coppia. Peccato che tra Gianluca Ginoble, cantante de Il Volo, e la bella Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi, ci sia solo una bella amicizia. I due infatti sono entrambi fidanzati, e non tra di loro, ma l’amicizia che li lega appare molto intima e subito i pettegolezzi di un possibile amore sbocciato a Milano Marittima si fanno insistenti.

Valeria Morini sul sito Fanpage scrive che la bella Mercedesz ha già smentito le voci di una relazione, sottolineando in una intervista a Eva 3000 che il rapporto che la lega a Gianluca è di sola amicizia:

“Siamo amici. Ogni volta mi affibbiano un fidanzato nuovo, non capisco per quale meccanismo escano notizie non veritiere. Eravamo già stati fotografati insieme lo scorso anno proprio a Milano Marittima durante l’evento Vip Master, la stessa scena si è ripetuta in questa edizione. Ci hanno fotografati insieme, tra l’altro lui come me è fidanzato.

Da alcuni mesi, infatti Mercedesz è legata a un ragazzo di nome Leonardo, un modello e personal trainer romano di cui si sa molto poco. La Henger lo ha definito “Un ragazzo semplice che mi rende semplicemente felice, con piccoli gesti e grandi sorrisi” e le (poche) foto social di coppia raccontano di una storia d’amore autentica e vissuta lontana dalle luci della ribalta.

Ancora più discreto è Ginoble, che si mostra pochissimo in pubblico con la fidanzata Martina. Di lei circolano solo una manciata di foto “rubate” dai paparazzi, ma sappiamo che la relazione con Gianluca è il suo primo grande amore e va avanti da ben due anni. “Da quando provo queste emozioni forti interpreto meglio le canzoni”, disse lui tempo fa, in una delle rare occasioni in cui ha parlato della giovane”.