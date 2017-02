Gianluca Vacchi, brutta avventura a Cortina: fa shopping e...

CORTINA – Una brutta sorpresa per l’imprenditore e star dei social Gianluca Vacchi durante la sua vacanza a Cortina d’Ampezzo. Vacchi era in compagnia della fidanzata Giorgia Gabriele e dell’amica e showgirl Cristina Buccino per una sessione di shopping, quando all’uscita della boutique non ha trovato più la sua auto.

La rivista Novella 2000 scrive che la povera Bentley di Gianluca Vacchi non è stata rubata, ma ha rischiato di essere portata via da un carro attrezzi. L’imprenditore infatti l’aveva posteggiata in una zona vietata prima di abbandonarsi ad una lunga e lussuosa sessione di shopping per i negozi di Cortina accompagnato dall’amica e dall’amata fidanzata.

I tre però sono riusciti ad arrivare appena in tempo alla macchina, che stava per essere portata via dal carro attrezzi. Una disavventura e decisamente una brutta sorpresa per il distratto imprenditore, che forse non si era accorto che la sosta in quel punto era vietata, ma tutto si è risolto al meglio.