Gianluca Vacchi e Ariadna Gutierrez: dolce compagnia a Miami FOTO (Foto da Instagram)

MIAMI – Gianluca Vacchi sembra aver già dimenticato Giorgia Gabriele, la sua ex con cui faceva coppia fissa anche nei video di balletti che l’hanno reso famoso. L’imprenditore bolognese che quest’anno compie 50 anni è stato fotografato sulle spiagge di Miami in compagnia non solo della sua amica Raffaella Zardo, ma anche di Ariadna Gutierrez, modella colombiana e miss Universo 2014.

Le foto arrivano a pochi giorni dalla rottura con Giorgia Gabriele, annunciata da Novella 2000. Stanca di essere la fidanzata di Vacchi (e del suo personaggio), si legge sulla rivista, Giorgia Gabriele ha scelto di “camminare” per conto suo anche grazie al successo che sta riscuotendo il suo il suo brand di moda “Wandering”.

E anche Mirko Scarcella, artefice del successo mediatico dell’imprenditore, ha abbandonato il povero Vacchi: “E se Scarcella, esperto di comunicazione, è già alla ricerca di nuove sfide, come farà Vacchi a gestire i suoi profili social senza di lui? E chi lo affiancherà nei balletti se Giorgia non c’è più?”.