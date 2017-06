ROMA – Gianluca Vacchi deve affrontare la rottura con Giorgia Gabriele e decide di presentare sui social network la bella Ginevra. Non si tratta però della sua ultima fiamma, ma della sua amatissima figlioccia che ha 14 anni. Se ci ha abituati ad una vita di eccessi, sfarzo, balletti e imprese da p*****y, ecco che ora Vacchi si mostra paterno sui social, presentando una delle donne più importanti della sua vita.

In un post pubblicato su Instagram la ricca star dei social ha deciso di presentare Ginevra Mavilla, ragazzina di 14 anni che per lui è come una figlia: