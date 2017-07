Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati. E’ ufficiale, colpa di queste FOTO?

ROMA – Sembrava il solito gossip infondato e invece è tutto vero. Gigi D’Alessio ha lasciato Anna Tatangelo. O forse è stata una decisione comune, poco importa. Il settimanale Spy aveva raccolto tutte le tracce lasciate sui social dalla coppia. E alla fine, dopo le voci sempre più insistenti, i due hanno “confessato” con una nota congiunta all’Ansa:

“La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy. Poi, saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità”.

Per la prima volta i due cantanti, insieme dal 2006, ammettono che il loro rapporto è in crisi profonda. La coppia di artisti ha un figlio, Andrea, di 7 anni, che li ha tenuti uniti in questi anni in cui non sono mancati alti e bassi.

Ma ora, sempre secondo il bene informato Spy, Gigi D’Alessio si sarebbe infastidito dalla svolta s**y della moglie, sia in tv che su Instagram, dove spesso appare in bikini succinti che ne esaltano le curve. Galeotti sarebbero stati poi i like di personaggi come Bobo Vieri insieme alle migliaia riscossi dalla cantante.