Ginevra Lambruschi: “Niccolò Bettarini è scappato. Ero terrorizzata da Simona Ventura”

ROMA – La storia tra Niccolò Bettarini e la giovane fashion blogger Ginevra Lambruschi è stata una storia lampo, ma molto intensa, almeno per lei che non riesce proprio a dimenticarlo.

“Mi ha mollata senza un motivo – ha rivelato a Novella 2000 – Tra me e Niccolò è finita senza che me ne rendessi conto e vorrei sapere perché”. Non se ne fa una ragione Ginevra, che racconta di un Bettarini molto coinvolto, al punto di voler già fare le presentazioni ufficiali in famiglia.

I due ragazzi si sono lasciati nel giro di un mese, e Ginevra ora si lascia sfuggire anche qualche parola sui famosi genitori del suo ex: “Io ero terrorizzata da sua mamma Simona, non dal papà Stefano, che mi dispiace non aver conosciuto”.