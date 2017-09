LONDRA – Al primo giorno di scuola del piccolo George, erede al trono d’Inghilterra, non c’era la sua mamma, Kate Middleton, costretta a casa dalle forti nausee mattutine provocate dalla iperemesi gravidica di cui soffre anche durante questa terza gravidanza. Ma la direttrice della Lower School di Thomas’s Battersea, Helen Haslem, l’ha molto ricordata.

Gli inglesi, infatti, non hanno potuto non notare la somiglianza dell’abito indossato dalla direttrice scolastica con quelli spesso messi dalla Duchessa di Cambridge. Haslem ha infatti scelto un abito di LK Bennett, stilista amata da Kate, che proprio in occasione del tour reale in Australia nel 2014 aveva scelto un abito color rosa antico simile a quello usato dalla direttrice scolastica giovedì 7 settembre.

Helen Haslem si è presentata ad accogliere George e il principe William con un abito dalle linee semplici, ballerine color sabbia ai piedi e i capelli raccolti in uno chignon morbido, oltre ad una manicure molto curata. Tutti dettagli che hanno spinto la stampa britannica ad ipotizzare che la direttrice abbia fatto queste scelte estetiche per richiamare Kate anche in un momento in cui non poteva esserci.

Come ha sottolineato stilista Nicole Kerr al Daily Mail,

“La mia prima impressione è che abbia fatto un vero sforzo, non soltanto perché un abito da 250 dollari è davvero troppo costoso per un’insegnante, soprattutto poi se deve indossarlo al lavoro. Scegliere LK Bennett è stato il suo modo di fare un complimento sommesso alla Duchessa. È uno stile e un colore inusuale per una maestra che si occupi di bambini di quell’età, dal momento che potrebbero facilmente sporcarla”.

(Foto dall’account Twitter di Kensington Palace)