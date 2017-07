Ilary Blasi osa ma non troppo. E la foto svela un dettaglio imbarazzante

ATENE – Ilary Blasi osa ma non troppo e la foto del fan rivela un dettaglio imbarazzante. O quanto meno esteticamente non bellissimo.

La bella showgirl, moglie di Francesco Totti, è stata fotografata da un suo ammiratore mentre si trovava in vacanza con il marito e i tre figli a Mykonos, in Grecia, a fine giugno.

Nella foto scattata dal fan la bella Ilary mostra il suo fisico impeccabile anche grazie ad un paio di jeans neri aderenti e ad un body trasparente, decorato solo con delle stelle colorate a coprire i dettagli più intimi.

Solo che la signora Totti, evidentemente non fidandosi troppo di quelle stelline, ha indossato sotto un reggiseno in silicone, di quelli utilizzati per evitare inconvenienti h*t quando si indossano, per esempio, abiti che lasciano le spalle scoperte o hanno ampie scollature.

