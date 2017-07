ROMA – “Luigi Berlusconi è g*y”, così dichiara sicura a Radio Cusano Campus Imma Battaglia, “regina” del g*y village e personaggio di spicco del mondo LGBT.

Quando ha visto la foto (qui la gallery) del figlio di Silvio Berlusconi intento a baciare sulla bocca un amico a Villa Certosa, sostiene di aver pensato: “Che bello è g*y e non ha paura di esserlo. Non ho letto le didascalie, ho detto che bello Luigi è g*y, che bella cosa, che bella immagine”.

Secondo molti, il bacio era una goliardata a favore dei paparazzi, ma Imma non è d’accordo: “Non ci credo e non penso che lo facesse per finta, quello è stato un bellissimo gesto di affetto e di intimità, se è g*y sono contenta, vuol dire che la famiglia Berlusconi sarà sempre più attenta al tema dei diritti e dell’inclusione”.