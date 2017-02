Isola dei Famosi, Nancy Coppola: “Nathalie Caldonazzo è contro i napoletani”. Poi litiga con Malena

ROMA – “Tutto ciò che abbiamo qua, va diviso per otto. Non mi piace l’essere egoista e qualcuno qui è molto egoista. Non sopporto chi si dà delle arie e si sente vip. Io non sono così, io sono quella della porta accanto, una ragazza disponibile, solare e soprattutto vera”. Queste sono state le dichiarazioni di Nancy Coppola che dopo aver avuto un litigio con Nathalie Caldonazzo si è scontrata anche con la pornostar Malena la Pugliese.

Dopo il litigio con Nathalie Caldonazzo continua la turbolenta esperienza di Nancy Coppola sull’Isola dei Famosi. Lo scontro con la Caldonazzo era avvenuto a causa del cibo. In particolare la Coppola ha accusato la concorrente “rivale” di aver nascosto nel suo costume dei pezzi di cocco, “Stiamo facendo i salti mortali per mangiare e lei ha fatto provviste e se l’è messo nel costume“, ha dichiarato la cantante neomelodica napoletana.

Precedentemente la Caldonazzo ha dato della cu***a a Nancy e infatti la stessa ha poi confidato a Malena: “Ma ti rendi conto? Ha detto che sono una cul*na. Ma meglio essere cul*na che bacchettona stecchina come lei. Se ne deve andare o se non esce me ne vado io. Non si può stare con una così qua sopra. Lo spazio è questo, è ovvio che quando ci muoviamo, ci tocchiamo“.

Nancy inoltre ha detto di aver notato un atteggiamento razzista della soubrette contro il popolo napoletano: “Quando una è arrogante, è arrogante. Ha quell’ironia…ogni tanto mi dice che sembro ‘Il boss delle cerimonie‘. E quindi? Qual è il problema. Ogni tanto mi fa ‘uè, uè’. Sì, ‘uè, uè’, che vuoi? Continua a fare ironia…Un’ironia che non mi piace. È razzista contro i napoletani. Solo perché sono educata non le rispondo, ma la gente da casa capirà”.