LONDRA – Jackie Kennedy Onassis a 62 anni volle un appuntamento con Alec Baldwin, che di anni ne aveva appena 33. Non solo lo chiese, ma riuscì ad ottenerlo, come racconta l’amico James Hart nella sua autobiografia. Ora Baldwin ha 59 anni e una moglie, Hilaria, decisamente più giovane, con la situazione che così si è completamente capovolta.

La storia è una delle tante raccontate da James Hart nella sua autobiografia Lucky Jim, in cui il poeta e uomo d’affari racconta anche molti dettagli sulla moglie del presidente John F. Kennedy, in virtù della lunga amicizia che li ha legati, come scrive il Daily Mail.

La cantautrice statunitense Carly Simon, ex moglie di Hart, era uno “spirito affine” a Jackie O, secondo un articolo su Vanity Fair pubblicato un anno dopo la sua morte nel 1994, all’età di 64 anni. Ma due anni prima della sua scomparsa, l’ex First Lady era piena di vita, giocosa e pronta a condividere le sue cotte per uomini famosi, secondo Hart. La Onassis una sera chiamò Hart per chiedere specificamente di Alec Baldwin, che all’epoca aveva quasi 30 anni meno di lei, consapevole del fatto che i due erano “buoni amici”.

“Pensi che Alec potrebbe accompagnarmi a teatro per il mio compleanno?”, chiese ad Hart. “Sono rimasto sorpreso della richiesta ma, al contempo, mi sono comportato come se non ci fosse niente di strano”, ha scritto l’autore che aggiunge, “Alec era ancora più sconvolto ma non ha avuto un attimo di esitazione, anche se aveva appena incontrato Kim Basinger”.

In “Lucky Jim” riporta la conversazione con Baldwin che disse:”Io vado”. “Sei sicuro?”, chiese Hart. “Stai scherzando? Jackie Kennedy che vuole un appuntamento. Ovviamente ci sarò”, affermò l’attore. Il libro di Hart rivela anche altri presunti dettagli sui rapporti privati di Jakie, come quello con Carly Simon che chiese all’ex First Lady quale fosse l’uomo più sexy con cui era stata.

“Rispose senza esitare”, scrive Hart, “come se fosse ansiosa di condividere la natura sorprendente della sua risposta. Fece un grande sorriso e nella voce c’era gioia mentre rispondeva”. La Onassis si sposò con Kennedy nel settembre 1953. Kennedy divenne presidente nel 1961 e fu assassinato il 22 Novembre 1963. Era nata a Southampton, New York nel 1929 ed è morta a Manhattan il 19 maggio 1994.