LOS ANGELES – Jeremy Meeks, ex galeotto più bello del mondo e ora supermodello, dopo la scappatella in Turchia con la miliardaria Chloe Green a bordo di un lussuoso yatch, torna nella modesta casa a Manteca, in California, da Melissa e i tre figli ma ad aspettarlo c’è una moglie per niente disposta a farlo entrare nell’abitazione.

Il Daily Mail, in esclusiva pubblica le foto del ritorno in cui si vede Meeks che indossa un completo stampato punti di polka blu navy, che posa i bagagli fuori dalla porta dell’abitazione. Il benvenuto sembra gelido, Melissa è riluttante a far entrare in casa il supermodello e forse per l’esposizione mediatica dovuta all’avventura h*t con la 26enne Green, il cui padre sir Phillip ha un patrimonio stimato in 5,1 miliardi di dollari, è a capo di Arcadia Group (società che possiede le principali catene di negozi luxury).

Meeks, nelle foto, si vede uscire da un’auto con una busta di McDonald ma viene rapidamente coinvolto in una discussione con Melissa, infermiera che lavora a Oakland a circa 100 km da Manteca. Michelle, sorella di Melissa, al DailyMai.com ha riferito furiosa che la famiglia è consapevole della relazione con la Green ma non sono preoccupati che lui sia un donnaiolo. Alla domanda se sapesse della vicenda tra l’ereditiera e Meek, ha risposto:

“Sì e non mi interessa affatto. Non ho altri commenti”.

La stessa Melissa deve ancora commentare la storia ma insiste che è ancora “legalmente sposata” con l’ex detenuto.

Meeks è tornato a casa dopo una splendida vacanza in Turchia a bordo di un altrettanto splendido yatch, Hazar Yildizi di 50 mt, che può ospitare 11 persone.

Su Instagram, sia la Green che Weeks hanno pubblicato foto del loro viaggio, alcune mentre si baciano con passione, e su una c’è una didascalia scritta dal modello:

“Tutto è possibile” e per niente preoccupato dell’eventuale reazione della moglie ha commentato un’altra foto con:”E’ solo l’inizio… Apprezziamo sia l’amore che l’odio”.

Appena un mese fa, Melissa aveva postato una foto con Meeks in cui sembravano un coppia felice e innamorata ma che le cose non stessero andando bene, si è capito quando ha pubblicato una citazione del rapper Tupac: