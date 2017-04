Joe Bastianich e Nadia Toffa: FOTO Chi. E c’è anche il bacio

MILANO – Joe Bastianich con Nadia Toffa: il giudice di Masterchef (e imprenditore nel settore ristorativo) è stato pizzicato da Chi insieme alla inviata de Le Iene.

Scrive Ladyblitz:

Classe ’79, Nadia Toffa è nata a Brescia e, dopo essersi laureata in Lettere e Filosofia a Firenze. Poi è iniziata la sua carriera di successo nel piccolo schermo. Joe Bastianich è nato il 17 settembre 1968 a New York dal matrimonio tra Felice Bastianich e la cuoca Lidia Matticchio. Il giudice di Masterchef è sposato dal 1995 con Deanna Damiano che gli ha dato tre figli: Olivia, Miles ed Ethan, vive con loro in America ma si trova ovviamente spesso in Italia per lavoro. Deanna Damiano e Joe Bastianich si sono conosciuti tramite amici in comune anche se in cucina hanno gusti molto diversi. Non sappiamo quali siano i rapporti tra i due coniugi. Della moglie Deanna alla rivista Grazia ha detto:

“Deanna è una donna generosa e molto riservata. Cerco di rispettare le sue esigenze tenendola fuori da interviste e incontri pubblici. Lei non farebbe mai tv. Ci rispettiamo, lei cerca di darmi lo spazio di cui ho bisogno”.