ROMA – Tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso c’è…Justine Mattera. Il sempre ben informato Alberto Dandolo (che scrive per Oggi e Dagospia) avverte che la vedova Limiti ci avrebbe “provato” col fidanzato della croata, attualmente impegnata nella sua ascesa politica al fianco di Casapound.

Scrive Dandolo:

Justine Mattera, 46, sta affrontando con grande forza il dolore per la perdita del suo ex marito Paolo Limiti. Si dice che la showgirl americana in questo difficile momento abbia chiesto conforto a Luigi Mario Favoloso, 30, giovane fidanzato di Nina Moric, 41, che si sarebbe però rifiutato di incontrarla per rispetto della sua compagna. Ma siamo sicuri che Nina sappia di queste insistenti avance?