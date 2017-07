Kate Middleton aspetta il terzo figlio? La battuta che ha spiazzato tutti a Varsavia...

VARSAVIA – Un terzo royal baby è in arrivo a Kensington Palace? A insinuare il dubbio nei giornalisti è stata la stessa Kate Middleton durante il suo viaggio in Polonia. Tutto è avvenuto durante il primo giorno a Varsavia dove la duchessa di Cambridge, in visita ad una fabbrica di prodotti per l’infanzia, si è lasciata scappare una battuta troppo gustosa per passare inosservata.

Scrive Vanity Fair che, ricevendo in dono un orsetto per calmare i neonati, la futura regina avrebbe detto: “A questo punto, non ci resta che avere altri bambini”.

Non è dato sapere se William e Kate siano già all’opera per dare un fratellino o una sorellina ai piccoli George e Charlotte. Di certo a Kate non sembra dispiacere l’idea.

Il secondo viaggio di famiglia per Kate, William, George e Charlotte è poi proseguito in Germania dove la cancelliera Angela Merkel li ha accolti a pranzo.