ROMA – Chi è quella persona amica di Kate Middleton che fa tremare la Regina Elisabetta II? Per Spy, il settimanale di gossip nato da un’idea di Alfonso Signorini, c’è un’amicizia a luci rosse tra la bella moglie del principe William e un personaggio che potrebbe dare scandalo. Il magazine del Gruppo Mondadori arriva in edicola nei prossimi giorni e promette di svelare i segreti inconfessabili delle celebrity.

Il primo numero sarà a prova di bomba: dall’amicizia di Kate a Stefano De Martino, l’uomo più desiderato dell’estate, ma anche la guerra mediatica tra Maria De Filippi e Stefano Gabbana. Non mancherà nel numero un articolo su Fabrizio Corona, il fotografo dei vip che sarebbe pronto a ricominciare una nuova vita uscito dal carcere, sposando la sua bella fidanzata Silvia Provvedi. A raccontare questo numero di Spy, diretto da Massimo Borgnis, è proprio il suo ideatore Signorini, come scrive Libero quotidiano:

“Spy ha una duplice missione: quella di informare e di divertire. È un giornale decisamente bene informato, grazie a una redazione e a dei collaboratori che da una vita frequentano il dietro le quinte o lavorano nel mondo dello spettacolo, e non solo, venendo ogni giorno a conoscenza di notizie e di ‘rumors’ di prima mano. Notizie e rumors che vivono dalla prima all’ultima pagina del giornale. Lo fa divertendosi: non si prende sul serio, non si sente depositario di una verità assoluta, sa bene che il mondo non è fatto solo di bianco e nero, ma di una infinita gamma di colori”.