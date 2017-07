Kate Middleton furiosa con la sorella Pippa e la mamma Carole: “Eccessi di protagonismo”

LONDRA – Kate Middleton furiosa con la sorella Pippa e con la madre Carole.

Come riporta il sito specializzato Celebdirtylaundry.com , Kate Middleton non condividerebbe le manie di protagonismo di madre e sorella, che avrebbero presenziato a Wimbledon perfino più di lei. Pippa e Carole insomma, scrive il sito di gossip, cercherebbero di sfruttare in ogni modo il loro “status” di parenti della futura regina. E Kate sembrerebbe non gradirlo affatto.

Un recente episodio, in particolare, ha fatto storcere il naso: la signora Carol avrebbe “placcato” Mirka Federer, moglie del tennista, per rimediare i biglietti per assistere alla finale alla quale si è recata con Pippa.