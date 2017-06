Kate Middleton minaccia William di divorzio se lui farà festa con gli amici al compleanno

LONDRA – Kate Middleton avrebbe minacciato di divorzio il principe William. Motivo dell’ira: la possibile festa con gli amici per il compleanno del principe. Secondo il sito di gossip celebritydirtylaundry la principessa è stufa delle scappatelle fuori dalle righe dell’erede al trono d’Inghilterra e stavolta lo avrebbe messo davvero con le spalle al muro. Negli ultimi mesi hanno fatto il giro del mondo le foto e i video del principe William mentre, in vacanza in Svizzera, flirta con ragazze in alcuni locali notturni. D’altro canto il principe non sembra del tutto sobrio…

Scrive celebritydirtylaundry:

“Quando si tratta dei compleanni, la famiglia reale britannica non ama fare grandi festeggiamenti a meno che non si tratti della regina Elisabetta. Per questo motivo il portavoce ufficiale di Kensington Palace non ha rilasciato messaggi in merito al compleanno di William. A quanto pare, il principe ha trascorso la giornata in tranquillità, insieme alla moglie e ai due figli. Molto probabilmente Will avrebbe voluto trascorrere la serata con gli amici al pub, bevendo birra e divertendosi, perché questo è il suo modo per liberarsi dallo stress e per fuggire dagli impegni reali.

Purtroppo questo non è più possibile per lui, o almeno non può farsi vedere in pubblico o essere immortalato dai paparazzi. L’ultima cosa che vuole Kate è che Will venga paparazzato ubriaco ancora una volta, come è successo qualche mese fa quando è andato in vacanza da solo in Svizzera con gli amici. La Duchessa si è sentita davvero umiliata quando le foto di lui ubriaco mentre ballava in un nightclub hanno fatto il giro del mondo. Per quanto Will ami divertirsi con gli amici, non può più farlo, dopotutto è il futuro re d’Inghilterra nonché padre di due figli”.