LOS ANGELES – Dopo i rumors insistenti degli ultimi anni, il Daily Mail ha pubblicato le foto che provano la relazione in corso tra Katie Holmes e Jamie Foxx. La coppia è stata fotografata mentre passeggia su una spiaggia di Malibu mano nella mano.

Le foto a Malibu avvalorano la tesi da sempre sostenuta da Radaronline che già nel 2013 parlò di un accordo di riservatezza stipulato con Cruise all’epoca del divorzio. Pare che tra le clausole previste dalla separazione ne esistesse una che vietava alla Holmes di uscire allo scoperto con un nuovo compagno prima che fossero trascorsi 5 anni dal divorzio. Inoltre Katie avrebbe potuto avere altri compagni, a patto di mantenerli segreti e lontani da Suri, la figlia nata dall’amore con Tom. L’accettazione delle clausole in questione da parte dell’attrice le avrebbe garantito di ottenere il divorzio in tempi record, l’affido della loro bambina e la certezza che Suri non sarebbe mai più stata coinvolta nelle pratiche di Scientology, la Chiesa di cui Cruise è un membro illustre.

Pare che alla Holmes siano andati 5 milioni di dollari a titolo di buonuscita e un cospicuo versamento mensile per il mantenimento di Suri.