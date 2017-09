LOS ANGELES – Dopo anni di gossip insistenti e incontri in gran segreto, finalmente sono usciti allo scoperto. Katie Holmes e Jamie Foxx stanno insieme e sono finalmente liberi di poter vivere il loro amore alla luce del sole. Motivo? Negli anni passati la protagonista di Dawson’s Creek ha dovuto rispettare le stringenti clausole del divorzio da Tom Cruise, avvenuto nel 2012. Secondo gli accordi l’attrice non poteva rendere pubblica una nuova love story per i successivi cinque anni.

Katie e Jamie erano stati pizzicati a flirtare già nel 2013, ma da allora hanno preso tutte le accortezze per tenersi alla larga dai riflettori e mantenere segreta la loro relazione. Si sono sempre incontrati di nascosto, raggiungendo le località di vacanza in voli separati e utilizzando automobili con vetri oscurati.

Ora la coppia si è lasciata paparazzare dal Daily Mail mentre passeggiava mano nella mano sulla spiaggia di Malibù. Entrambi sembrerebbero essersi accorti dei fotografi ma, finalmente liberi di vivere il loro amore, non hanno cercato di nascondersi.